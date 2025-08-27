Arazi cinayetini JASAT çözdü 4 kişi yakalandı

Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Büyük Mutlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeni ile akraba olan 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada Seydi Yavuklu, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yavuklu'yu ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan seydi Yavuklu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Seydi Yavuklu'nun cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı

JASAT OPERASYON BAŞLATTI, 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet şüphelileri JASAT'ın yaptığı operasyonla şüpheli şahıslardan Ümit Y Süleyman Y, Ahmet Y ve Sabri Y. Viranşehir ilçesi Büyükbardakçı mahallesi mevkiinde seyir halindeyken yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi İlçe Jandarma komutanlığına götürüldü.