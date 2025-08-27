Haberler Yaşam Haberleri Arazi cinayetini JASAT çözdü 4 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 27.8.2025 16:09 Son Güncelleme: 27.8.2025 16:13

Arazi cinayetini JASAT çözdü 4 kişi yakalandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir’ilçesinde akrabalar arasında arazı anlaşmazlığı nedeni ile çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili JASAT’ın yaptığı operasyonla 4 kişi yakalandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Arazi cinayetini JASAT çözdü 4 kişi yakalandı

Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Büyük Mutlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeni ile akraba olan 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada Seydi Yavuklu, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yavuklu'yu ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan seydi Yavuklu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Seydi Yavuklu'nun cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı

JASAT OPERASYON BAŞLATTI, 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet şüphelileri JASAT'ın yaptığı operasyonla şüpheli şahıslardan Ümit Y Süleyman Y, Ahmet Y ve Sabri Y. Viranşehir ilçesi Büyükbardakçı mahallesi mevkiinde seyir halindeyken yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi İlçe Jandarma komutanlığına götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Arazi cinayetini JASAT çözdü 4 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz