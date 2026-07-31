Arazi kavgası yeniden alevlendi: 6 yaralı

Akçakale ilçesine bağlı kırsal Bulutlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, geçtiğimiz aylarda Harran ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan ve can kayıplarıyla sonuçlanan olayların tarafları, yeniden ekim yapmak amacıyla arazilerine gitti. Bu sırada taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bölgede bulunan kadın ve çocuklar da olayın ortasında kaldı. Yaşanan panik nedeniyle bazı vatandaşların güvenli alanlara kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kavga kontrol altına alınırken, olayın daha fazla büyümesi önlendi. Kavgada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu değerlendirilen bazı yaralılar ise ileri tetkik ve tedavi için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri mahallede ve hastanelerde güvenlik önlemlerini artırırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.