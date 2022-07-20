Arazi kavgasına 6 kurban

Hakkâri'de yaşayan Pinyanişi aşiretine bağlı Yıldız ailesi ile Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Ertuşi aşiretine bağlı Mancu ailesi arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle uzun süredir devam eden husumet, kavgaya dönüştü. Dün sabah, husumetin de nedeni olan arazilerin bulunduğu Hakkâri merkeze bağlı Bağışlı Köyü Sarıtaş Bilgili Yaylası'nda karşılaşan iki ailenin üyeleri, birbirlerine ateş açtı. Kavgada Mancu ailesinden Mehmet, Hüseyin, Mustafa ve Cangir Mancu hayatını kaybetti.Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Ebeköy'de yaşayan Şükrettin Y. (57), aynı köyde yaşayan ve arazilerinden geçen yol nedeniyle husumetli olduğu Bahri (58) ve Osman Satık (48) kardeşler ile 2 oğluyla tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından av tüfeğini alan Şükrettin Y., Satık ailesi üyelerine kurşun yağdırdı. Bahri Satık ve yeğeni İsmail Satık (17) ölürken, Osman Satık ve yeğeni Berat Satık (17) yaralandı. Yaralılardan Osman Satık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Şükrettin Y. gözaltına alındı.