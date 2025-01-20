Arazi kavgasında hayatını kaybedenler toprağa verildi: Katil zanlısı ise yakalandı!

Feci olay, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Mehmet Mert İliksoy taziye evinde meydana geldi. Yaşamını yitiren bir yakınlarının taziyesinde karşılaşan akraba Yasin Ayar ile Cuma Ayar, Muhsin Ayar, Mehmet Ayar ve Hasan Ayar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından taziye evinden ayrılan Yasin Ayar, bir süre sonra pompalı tüfekle geri döndü.