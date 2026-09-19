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Giriş Tarihi: 19.09.2026 13:15

Arazi kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Arazi kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti
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Suruç ilçesine bağlı Yaylatepe Mahallesi'nde Özdemir ve Yıldırım aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, meydana gelen silahlı kavgada yaralanan Baki Yıldırım ve Ahmet Özdemir'e ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Özdemir doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan meydana gelen silahlı kavgada yaralanan Baki Yıldırım'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kavga sonrası bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

#ŞANLIURFA #SURUÇ

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Arazi kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti
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