Arazi kavgasında kan aktı: 2 aylık gelin öldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Dallıca Mahallesi'nin Bakanlar mezrasında, aralarında yıllardır arazi anlaşmazlığı bulunan 'Yılmaz' ve 'Mızraklı' aileleri arasında yeniden tartışma başladı. Yaşanan tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar da kullanıldı. Karşılıklı kullanılan silahlardan çıkan kurşun, olay yerinde bulunan bir araçtaki Figen Baran'a isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 18 yaşındaki Figen Baran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Figen Baran'ın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İKİ AY ÖNCE EVLENDİ

Hayatını kaybeden Figen Baran'ın yaklaşık iki ay önce dini nikahla Yılmaz ailesine gelin olarak geldiği öğrenildi. Genç kadının ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Olayın ardından mezrada geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, silahlı kavgaya ilişkin yürüttükleri çalışma kapsamında 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Lice Cumhuriyet Savcılığı tarafından çok yönlü olarak soruşturma başlattı.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör