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Giriş Tarihi: 14.08.2026

Arazi kavgasında kan aktı: Baba ve oğlu öldü

Arazi kavgasında kan aktı: Baba ve oğlu öldü
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Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu Beldesi'nde müşterek bir arsada tek katlı evi bulunan Ramazan Çelik'in bahçesinde, akrabaları Tayfun Sönmez ve babası Tahsin Sönmez kendi paylarına düşen bir alanı telle kapatmak istedi. Daha önceden de aralarında arsa nedeniyle anlaşmazlık olduğu öğrenilen Çelik ve Sönmez ailelerinin, sözlü tartışması alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Ramazan Çelik evinde bulunan tüfekle baba ve oğlunu öldürdü. Jandarma kaçan Ramazan Çelik'i yakalamak için çalışma başlattı.
#BOLU

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Arazi kavgasında kan aktı: Baba ve oğlu öldü
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