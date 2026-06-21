Arazi tartışmasında babasını öldürdü

Diyarbakır'da 34 yaşındaki Mesut Deniz, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı babası 63 yaşındaki Nesih Deniz'i silahla vurarak öldürdü. Olay, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Ağaçsever Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 kardeşten biri olduğu öğrenilen Mesut Deniz ile babası Nesih Deniz arasında arazi paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Baba ve oğlu arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Mesut Deniz, silahını çıkararak babasına 3 el ateş etti. Cani evladın, babasına, 'Senin buğdayın benden fazla' dediği, ardından da kurşun yağdırdığı öğrenildi. Evladının kurşunlarının hedefi olan talihsiz adam, kanlar içinde yere yığıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Nesih Deniz ağır yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Deniz'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Nesih Deniz'in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, jandarma Mesut Deniz'i yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.