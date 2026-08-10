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Giriş Tarihi: 10.08.2026 15:29

Arazide 31 yaşındaki Gülistan Karadağ'ın cesedi bulundu: 2 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal alanında 31 yaşındaki Gülistan Karadağ'ın cansız bedeni bulundu. Jandarma şüpheli iki kişiyi gözaltına alırken, genç kadının cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Arazide 31 yaşındaki Gülistan Karadağ’ın cesedi bulundu: 2 kişi gözaltına alındı
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Bağlar ilçesi kırsal alanında park halindeki bir aracın yaklaşık 100 metre uzağında yerde hareketsiz bir kadın bulunduğu yönünde 112 Acil Servis Merkezi'ne ihbar geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma tarafından yapılan çalışmalarda cesedin 31 yaşındaki Gülistan Karadağ'a ait olduğu belirlendi.

Olay yerinde jandarma ve Cumhuriyet Savcısı'nın çalışmaları sonucu, 2 şüpheli gözaltına alınarak, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından ise, Gülistan Karadağ'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Genç kadının yakınları da Adli Tıp Kurumu'na çağrıldı. Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturması devam ederken, cesedin olduğu yerde bulunan araçta da jandarma olay yeri inceleme ekipleri çalışmayı yaptı.

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#DİYARBAKIR #BAĞLAR

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Arazide 31 yaşındaki Gülistan Karadağ'ın cesedi bulundu: 2 kişi gözaltına alındı
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