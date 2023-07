Arcane Karakterleri - Arcane Karakterlerinin İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Riot Games'in ürettiği League of Legends'tan uyarlanan bir dizi olan Arcane karakterleri, aksiyon ve macera sevenleri ekrana kilitleyecek nitelikte olmalarıyla dikkat çeker. Arcane'de hangi karakterler var sorusuna yanıt arayanlar, dizide öne çıkanların Jinx ve Vi kardeşler olduğunu bilmelidir. Arcane karakterleri isimleri, yetenekleri sayesinde tüm izleyicilere hitap ettikleri için merak edilir. İşte Arcane'deki karakterler hakkında detaylar…

Arcane Karakterleri Kimdir?

Tüm dünyada fenomen haline gelen oyunlardan biri olan League of Legends'ın ütopik evreninde geçen Arcane: League of Legends, Netflix için hazırlanan bir animasyon dizisidir. Alex Yee ve Christian Linke'nin yaratmış olduğu Arcane'in hikayesi, zor zamanlar yaşayan yeraltı şehri Zaun ile Piltover'da geçer. Vi ve Jinx isimli iki kardeşin arasındaki çatışmadan bahsedilir. Yolları küçükken ayrılan ve daha sonra tekrar kesişen bu iki kardeş, birbirlerine oldukça zıttır. Netflix'in en yüksek reytingli dizisi olan Arcane: League of Legends'taki ana karakterler içinde şu isimler bulunur:

Jinx: Dizinin en önemli ana karakteridir ve Vi'nin küçük kardeşidir. Ablası ile sürekli olarak karşı karşıya gelir. Deli dolu bir kişiliği olduğundan dolayı ilk bölümlerden sonra tam bir canavara dönmeye başlar. Zaun'lu Jinx, Piltover'ın kabusu olur ve onları yıkıma uğratmaktan büyük bir zevk duyar. Şehrin muhafızlarının hiçbir zaman yakalayamadığı bu karakter, Zaun'un delisi olarak bilinir.

Vi: Yeraltı şehri Zaun'da dünyaya gelmiş olsa da Piltover muhafızıdır. Adalet savaşçısı olan Vi, zorlu geçen bir hayata rağmen oldukça güçlü bir karaktere sahiptir. Kardeşi Jinx ile olan çatışmaları, hikayenin temel unsurudur.

Caitlyn: Zengin ve asil bir aileden gelmesine rağmen zor olanı tercih eden bir karakterdir. Piltover güvenlik güçlerinde görev alır ve adaletin yerini bulması için mücadele eder. İyi bir nişancı olması nedeniyle Piltover'ı güvende tutmak için sürekli tetikte bekler.

Viktor: Piltover'ın mucitlerinden biridir ve daha sonradan silahlanmaya başlar. Heimerdinger'ın yardımcısıdır ve Hextech'in gizemini çözmek için uğraşır. Jayce ise ona bu konuda yardımcı olan arkadaşıdır.

Ekko: Jinx'in çocukluk arkadaşı ve en önemli destekçilerinden biridir.

Jayce: Piltover'ı korumaya yemin etmiş savaşçılardan biri ve aynı zamanda Hextech teknolojisini bulan kişidir. Hem zeki hem de güçlü ve cesur olmasıyla dikkat çeker.

Heimerdinger: Zekası ile meşhur bir dahidir ve Piltover'ın gelişmesinde büyük katkısı vardır. Sürekli yeni buluşlar peşinde koşmasını sağlayan parlak fikirlere sahiptir.

Seraphine: Tam bir star gibi görünen ve müzikle arası iyi olan bu karakter, Zaun'lu bir ailenin çocuğudur. Buna karşın Piltover'da dünyaya gelmiştir. Hayat dolu bir insan olan Seraphine, insanlara karşı oldukça iyi duygular besler.

Orianna: Mekanik bir vücudu ve kalbi olan bu savaşçı, Zaun'un huzurlu ve güvende olması için geçmişte pek çok fedakarlık yapmıştır. Bunun sonucunda ise bazı uzuvlarını kaybetmiştir.