Arda Yaman kurşun yağmuruna tutularak katledilmişti! Acılı dedenin feryadı yürek burktu: ’Hayalleri vardı yıkılıp gitti’





"GÜZEL HAYALLERİ VARDI YIKILIP GİTTİ"



Verilecek cezanın olayda ölen Arda'nın annesinin yüreğindeki acıyı bir nebzede olsa rahatlatacağını ifade eden Erhan Yılmaz, "Biz buradayken arkadaşıyla kavga etmiş ve bıçaklanmış diye duyduk. Daha sonra silahlı olduğunu öğrendik. Bu bizi ayrı bir üzdü. Her ne olursa olsun bizim de gençlerimiz ve ailemiz var. Bu süreçte de böyle durumla karşılaşmak bizi vicdanen daha çok rahatsız etti. Bir annenin, bir evladını gömmesinin ne demek olduğunu bütün anneler çok iyi bilir muhakkak. Bu kurşun bir gence değil, bence bütün annelere atılmıştır. Arda; saygılı, efendi, büyüğünü, küçüğünü ve yerinde konuşmasını bilendi. Yaşı küçüktü 18'ine yeni girdi ama 30 yaşında bir insan gibi muhabbet etmesini bilir. Son zamanlarda benim yeğenimle samimi bir dosttu. Yeğenim uzman çavuş olunca ben de olacağım diyordu. Ben de askere gideceğim derken böyle güzel hayalleri vardı. Güzel hayaller de böyle yıkılıp gitti. Umarım bu kişi en ağır cezasını alır. Katilin içeride olması annenin yüreğini soğutmasa da bir damla su serpebildi. Gerekeni devletin yapacağına inanıyorum. Böyle silahların ulu orta satılmaması gerektiğine de inanıyorum. Herkese silah verilmemesi gerektiğine de inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör