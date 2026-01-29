Haberler Yaşam Haberleri Ardahan buz kesti: Dışarı çıkanların kaş ve kirpikleri dondu!
Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle kent merkezinde 2 metreyi geçen buz sarkıtları oluştu. En düşük sıcaklığın Göle'de eksi 23 derece olarak ölçüldüğü kentte, dışarı çıkan bazı kişilerin kaş ve kirpikleri dondu.

Kar yağışı sonrası Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Ardahan'ın Göle ve Hanak ilçeleri, Türkiye'nin en soğuk yerleşim merkezleri oldu. Göle'de gece en düşük sıcaklık eksi 23 olarak ölçülürken, merkezde ve Hanak ilçesinde termometreler eksi 19.7'yi gösterdi.

DEV SARKITLAR OLUŞTU

Kent genelinde yollar, kaldırımlar ve araçların üzeri buzla kaplandı, bina çatılarında dev sarkıtlar oluştu. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşların kaş, kirpik ve saçları dondu.

Bazı vatandaşların da araçlarının üzerine battaniye, kilim gibi malzemelerle örttüğü görüldü.

