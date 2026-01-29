Ardahan buz kesti: Dışarı çıkanların kaş ve kirpikleri dondu!

Kar yağışı sonrası Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Ardahan'ın Göle ve Hanak ilçeleri, Türkiye'nin en soğuk yerleşim merkezleri oldu. Göle'de gece en düşük sıcaklık eksi 23 olarak ölçülürken, merkezde ve Hanak ilçesinde termometreler eksi 19.7'yi gösterdi.