Ardahan’da ahır yangını çıktı: 23 hayvan telef oldu!

Giriş Tarihi: 9.10.2025 19:18

Ardahan’da bir ahırda çıkan yangında alevlerin arasında kalan 15 küçükbaş ve 8 büyükbaş 23 hayvan öldü. Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

DHA
Yangın, akşam saatlerinde Ardahan merkeze bağlı Akyaka köyünde çıktı. Rasim Yılmaz'a ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve özel idare ekipleri sevk edildi.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede ahırda bulunan 15 küçükbaş ve 8 büyükbaş hayvanın öldüğü belirlendi.

Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

