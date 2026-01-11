Ardahan’da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Ardahan’da kar tatili açıklaması geldi mi?

Ardahan'da hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi ve kar yağışının şiddetlenmesi sonrası okulların tatil edilip edilmeyeceği en çok araştırılan konular arasına girdi. 12 Ocak Pazartesi günü için alınacak karar, öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Ardahan'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Ardahan'da okul var mı yok mu?