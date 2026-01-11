Ardahan’da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Ardahan’da kar tatili açıklaması geldi mi?

Ardahan'da hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi ve kar yağışının şiddetlenmesi sonrası okulların tatil edilip edilmeyeceği en çok araştırılan konular arasına girdi. 12 Ocak Pazartesi günü için alınacak karar, öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Ardahan'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Ardahan'da okul var mı yok mu?
12 Ocak Pazartesi günü Ardahan'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Ardahan Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ardahan'da hafta boyunca dondurucu soğuklar ve kar yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça altına düşmesi beklenirken, kent genelinde sert kış koşulları yaşanacak.
Soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte gece sıcaklıklarının eksi 15 dereceye kadar düşmesi, gündüz ise eksi 5 derece civarında kalması bekleniyor. Kent genelinde dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştıracak.
Hafta ortasına doğru kar yağışının yer yer etkili olmaya devam etmesi beklenirken, soğuk hava Ardahan genelinde etkisini sürdürecek.