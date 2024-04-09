Haberler Yaşam Haberleri Arefe günü bugün bankalar açık mı kapalı mı? 9 Nisan Ramazan Bayramı Arefe günü bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 9.4.2024 07:18 Son Güncelleme: 9.4.2024 07:18

Arefe günü bugün bankalar açık mı kapalı mı? 9 Nisan Ramazan Bayramı Arefe günü bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Ramazan Bayramı arifesi 9 Nisan Salı bugün idrak ediliyor. Bu noktada bankaların çalışma saatleri gündeme geldi. Para çekmek veya göndermek isteyen kişiler havale ve EFT saatlerine odaklandı. Kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler ise ‘’Bugün bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?’’ sorularını gündeme taşıdı. Özel ve kamu bankaları ayrı ayrı sorgulanıyor. Peki, 2024 Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı, yarım gün mü, EFT ve havale yapılır mı? İşte, merak edilenler…

Arefe günü bugün bankalar açık mı kapalı mı? 9 Nisan Ramazan Bayramı Arefe günü bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Arefe günü bankalar kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık soruları gündemdeki yerini aldı. Kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler şubelere gitmeden önce detayları araştırmaya koyuldu. Özellikle havale ve EFT saatleri merak konusu oldu. 9 Nisan bugün bankalar açık mı, tatil mi sorusunun yanıtı için arama motorları meşgul ediliyor. 2024 Ramazan Bayramı banka çalışma saatleri şubelerde işlemleri olan kişiler araştırılıyor. Peki, arefe günü bankalar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu, yarım gün mü, EFT ve havale yapılır mı? İşte, detaylar…

9 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan tarihlerinde eda edilecek. Bayram öncesinde Arefe Günü idrak ediliyor. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor.

Bu sebeple bugün bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık, çalışıyor mu merak ediliyor.

İşte bankaların çalışma saatleri 2024…

AREFE GÜNÜ BUGÜN BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI, ÇALIŞIYOR MU?

Kamu bankaları, 9 günlük idari izin sebebiyle arefe günü hizmet vermeyecek. Özel bankalar ise 9 Nisan 2024 Salı günü öğlene kadar çalışacak.

Öğleden sonrasının resmi tatil olması nedeniyle bankaların çalışma saatleri bu şekilde düzenlendi.

EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

9 Nisan öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup, 13:00'den sonra yapılacak olanlar ise ilk işlem gününde hesaba geçecek.

BANKALAR BAYRAMDA AÇIK MI?

Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle bankalar hizmet veremeyecek.

Bu noktada bireysel ve kurumsal bankacılıkta acil işlemleri olanlar mobil bankacılığa ve müşteri hizmetlerinde başvurabilir.

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Arefe günü bugün bankalar açık mı kapalı mı? 9 Nisan Ramazan Bayramı Arefe günü bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
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