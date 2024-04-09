Arefe günü bugün bankalar açık mı kapalı mı? 9 Nisan Ramazan Bayramı Arefe günü bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Arefe günü bankalar kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık soruları gündemdeki yerini aldı. Kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler şubelere gitmeden önce detayları araştırmaya koyuldu. Özellikle havale ve EFT saatleri merak konusu oldu. 9 Nisan bugün bankalar açık mı, tatil mi sorusunun yanıtı için arama motorları meşgul ediliyor. 2024 Ramazan Bayramı banka çalışma saatleri şubelerde işlemleri olan kişiler araştırılıyor. Peki, arefe günü bankalar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu, yarım gün mü, EFT ve havale yapılır mı? İşte, detaylar…