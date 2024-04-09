Arefe günü bugün bankalar açık mı kapalı mı? 9 Nisan Ramazan Bayramı Arefe günü bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Arefe günü bankalar kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık soruları gündemdeki yerini aldı. Kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler şubelere gitmeden önce detayları araştırmaya koyuldu. Özellikle havale ve EFT saatleri merak konusu oldu. 9 Nisan bugün bankalar açık mı, tatil mi sorusunun yanıtı için arama motorları meşgul ediliyor. 2024 Ramazan Bayramı banka çalışma saatleri şubelerde işlemleri olan kişiler araştırılıyor. Peki, arefe günü bankalar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu, yarım gün mü, EFT ve havale yapılır mı? İşte, detaylar…
9 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan tarihlerinde eda edilecek. Bayram öncesinde Arefe Günü idrak ediliyor. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor.
Bu sebeple bugün bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık, çalışıyor mu merak ediliyor.
İşte bankaların çalışma saatleri 2024…
EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?
9 Nisan öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup, 13:00'den sonra yapılacak olanlar ise ilk işlem gününde hesaba geçecek.
BANKALAR BAYRAMDA AÇIK MI?
Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle bankalar hizmet veremeyecek.
Bu noktada bireysel ve kurumsal bankacılıkta acil işlemleri olanlar mobil bankacılığa ve müşteri hizmetlerinde başvurabilir.