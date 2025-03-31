Arefe günü kanlı pusu

İstanbul Kağıthane'ye bağlı Hamidiye Mahallesi'nde Aber Karademir (17) geçtiğimiz gün akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte bir otomobile binerek cadde üzerinde bir süre seyrettikten sonra durdu. Daha sonra otomobilin yanına bir cip yaklaştı. Araçtan inen maskeli 2 saldırgan otomatik silahla 13 el ateş etti. Saldırı sonucu Karademir, vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır şekilde yaralandı.Saldırının ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olarak bulunan Karademir'i yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Kağıthane'deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Karademir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Haberi alan yakınları ise hastaneye geldi.Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. İncelemeler sonucunda saldırının yapıldığı aracın plakası tespit edilerek şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.Olay yerindeki incelemelerde bulunan kovanlar delil torbasına konularak emniyete götürüldü. Kurşunların isabet ettiği araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.