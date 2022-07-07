Bu yıl Arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Hafta içi olmasından ötürü "Arefe günü kargolar açık mı çalışıyor mu?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat Kargo gibi pek çok firmadan kargo bekleyen binlerce kişi internet üzerinden "Arefe günü kargolar açık mı çalışıyor mu? 8 Temmuz 2022 Cuma Arefe günü kargolar çalışacak mı, dağıtım yapıyor mu?" sorularının cevabını öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki; yarın kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?
BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 9 Temmuz tarihine 4. günü ise 12 Temmuz tarihine denk gelirken bugün bayramda ve arefe gününde kargolar açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Kurban Bayramı günü kargo firmaları çalışmalarına genellikle ara verirlerken detaylar şöyle;
KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022
Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak genellikle bu gibi resmi tatillerde kargo şirketleri, arefe günü olan 8 Temmuz Cuma günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapıyor.