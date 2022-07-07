Bu yıl Arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Hafta içi olmasından ötürü "Arefe günü kargolar açık mı çalışıyor mu?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat Kargo gibi pek çok firmadan kargo bekleyen binlerce kişi internet üzerinden "Arefe günü kargolar açık mı çalışıyor mu? 8 Temmuz 2022 Cuma Arefe günü kargolar çalışacak mı, dağıtım yapıyor mu?" sorularının cevabını öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki; yarın kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?