Haberler Yaşam Haberleri Arefe günü kargolar açık mı çalışıyor mu? 8 Temmuz 2022 Cuma Arefe günü kargolar çalışacak mı, dağıtım yapıyor mu?
Giriş Tarihi: 7.7.2022 23:07

Arefe günü kargolar açık mı çalışıyor mu? 8 Temmuz 2022 Cuma Arefe günü kargolar çalışacak mı, dağıtım yapıyor mu?

Yarın kargolar açık mı çalışacak mı?” sorusunun yanıtı kargo bekleyen binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek olan arife gününde kargo çalışma saatleri bu noktada önemli olurken pek çok kargo firmasının hizmet verip vermeyeceği internet üzerinden araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki; Arefe günü kargolar açık mı çalışıyor mu? 8 Temmuz 2022 Cuma Arefe günü kargolar çalışacak mı, dağıtım yapıyor mu? İşte yanıtı!

Arefe günü kargolar açık mı çalışıyor mu? 8 Temmuz 2022 Cuma Arefe günü kargolar çalışacak mı, dağıtım yapıyor mu?

Bu yıl Arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Hafta içi olmasından ötürü "Arefe günü kargolar açık mı çalışıyor mu?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat Kargo gibi pek çok firmadan kargo bekleyen binlerce kişi internet üzerinden "Arefe günü kargolar açık mı çalışıyor mu? 8 Temmuz 2022 Cuma Arefe günü kargolar çalışacak mı, dağıtım yapıyor mu?" sorularının cevabını öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki; yarın kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 9 Temmuz tarihine 4. günü ise 12 Temmuz tarihine denk gelirken bugün bayramda ve arefe gününde kargolar açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Kurban Bayramı günü kargo firmaları çalışmalarına genellikle ara verirlerken detaylar şöyle;

KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak genellikle bu gibi resmi tatillerde kargo şirketleri, arefe günü olan 8 Temmuz Cuma günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapıyor.

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KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

PTT ve PTT Kargo bayram boyuna yani 9 günlük tatil dahilinde kapalı olacak. Ancak diğer kargo firmalarının arefe günü yarım gün ve 4 günlük Kurban Bayramı boyunca tatil olması söz konusu olabilir. Bu durum kargo firmasına göre değişilik gösterebilir.

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Arefe günü kargolar açık mı çalışıyor mu? 8 Temmuz 2022 Cuma Arefe günü kargolar çalışacak mı, dağıtım yapıyor mu?
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