Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz oluyor! Arf Bio ne zaman talep toplayacak?

Giriş Tarihi: 23.12.2025 19:00

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., Borsa İstanbul’da işlem görmek üzere halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan şirketin talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı belli oldu. Yatırımcıların merakla beklediği Arf Bio halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu ve borsa kodu nedir? soruları yanıt buldu. İşte 1 milyar TL büyüklüğündeki Arf Bio halka arzına dair tüm ayrıntılar.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji, büyüme hedeflerini gerçekleştirmek adına halka açılıyor. Toplamda 47 milyon lotun satışa sunulacağı bu büyük arz, toplam 2 gün talep toplayacak. Şirketin halka açıklık oranının %25,71 olması beklenirken, elde edilecek fonun büyük bir kısmı ham madde tedariki ve işletme sermayesi için kullanılacak. İşte, Arf Bio halka arz tarihleri, fiyatı, Bist kodu ve tüm detaylar:

ARF BİO HALKA ARZ NE ZAMAN? (TALEP TOPLAMA TARİHLERİ)

Arf Bio Yenilenebilir Enerji halka arzında talep toplama süreci iki gün boyunca devam edecek:

Talep Toplama Tarihleri: 25-26 Aralık 2025

Talep Toplama Saatleri: 09:00 - 17:00

ARF BİO HALKA ARZ FİYATI VE BORSA KODU

Halka Arz Fiyatı: Pay başına 19,50 TL sabit fiyat olarak belirlendi.

Borsa Kodu: Hisse, Borsa İstanbul'da "ARFYE" koduyla işlem görecek.

Halka Arz Büyüklüğü: 1 Milyar TL.

ARF BİO KAÇ LOT VERİR? (TAHMİNİ DAĞILIM)

Halka arzda toplam 47 milyon lot dağıtılacak olup, bireysele eşit dağıtım yöntemiyle sunulacaktır. Katılım sayısına göre tahmini lot dağılımı şu şekildedir:

- 150 Bin katılım ~ 157 Lot (3061 TL).

- 250 Bin katılım ~ 94 Lot (1833 TL).

- 350 Bin katılım ~ 68 Lot (1326 TL).

- 500 Bin katılım ~ 47 Lot (916 TL).

- 700 Bin katılım ~ 34 Lot (663 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (429 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 15 Lot (292 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 11 Lot (214 TL).

ARF BİO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

En önemli sorulardan biri olan katılım endeksi durumu netleşti. Arf Bio Yenilenebilir Enerji halka arzı katılım endeksine uygundur.

