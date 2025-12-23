Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz oluyor! Arf Bio ne zaman talep toplayacak?

Arf Bio Yenilenebilir Enerji, büyüme hedeflerini gerçekleştirmek adına halka açılıyor. Toplamda 47 milyon lotun satışa sunulacağı bu büyük arz, toplam 2 gün talep toplayacak. Şirketin halka açıklık oranının %25,71 olması beklenirken, elde edilecek fonun büyük bir kısmı ham madde tedariki ve işletme sermayesi için kullanılacak. İşte, Arf Bio halka arz tarihleri, fiyatı, Bist kodu ve tüm detaylar:
Arf Bio Yenilenebilir Enerji halka arzında talep toplama süreci iki gün boyunca devam edecek:
Talep Toplama Tarihleri: 25-26 Aralık 2025
Talep Toplama Saatleri: 09:00 - 17:00
Halka arzda toplam 47 milyon lot dağıtılacak olup, bireysele eşit dağıtım yöntemiyle sunulacaktır. Katılım sayısına göre tahmini lot dağılımı şu şekildedir:
- 150 Bin katılım ~ 157 Lot (3061 TL).
- 250 Bin katılım ~ 94 Lot (1833 TL).
- 350 Bin katılım ~ 68 Lot (1326 TL).
- 500 Bin katılım ~ 47 Lot (916 TL).
- 700 Bin katılım ~ 34 Lot (663 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (429 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 15 Lot (292 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 11 Lot (214 TL).
En önemli sorulardan biri olan katılım endeksi durumu netleşti. Arf Bio Yenilenebilir Enerji halka arzı katılım endeksine uygundur.