Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz oluyor! Arf Bio ne zaman talep toplayacak?

Arf Bio Yenilenebilir Enerji, büyüme hedeflerini gerçekleştirmek adına halka açılıyor. Toplamda 47 milyon lotun satışa sunulacağı bu büyük arz, toplam 2 gün talep toplayacak. Şirketin halka açıklık oranının %25,71 olması beklenirken, elde edilecek fonun büyük bir kısmı ham madde tedariki ve işletme sermayesi için kullanılacak. İşte, Arf Bio halka arz tarihleri, fiyatı, Bist kodu ve tüm detaylar: