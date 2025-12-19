Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz! Arf Bio halka arz kaç lot verir, hissesi ne kadar?

Arf Bio halka arz oluyor. SPK tarafından onaylanan şirket, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle halka açılacak. Halka arzdan elde edilecek fonun büyük bir kısmı; mikro alg yatırımları, sera projeleri, güneş enerjisi santrali yatırımları ve işletme sermayesi için kullanılacak. Peki, Arf Bio kaç lot verir, hissesi ne kadar?
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arzında talep toplama işlemleri henüz belli olmadı. Başvuru tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte talep toplama başlayacak. SPK onayı ardından halka arzda belli olan detaylar şöyle: