Giriş Tarihi: 19.12.2025 22:35

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz! Arf Bio halka arz kaç lot verir, hissesi ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz başvurusu onaylandı. Yatırımcıların takip ettiği onay haberi 18 Aralık 2025 tarihli SPK bülteninde yayımlandı. Toplamda 47 milyon lot dağıtacak olan şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 1 Milyar TL olacak. Peki, Arf Bio halka arz ne zaman, kaç lot verir ve hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar.

Arf Bio halka arz oluyor. SPK tarafından onaylanan şirket, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle halka açılacak. Halka arzdan elde edilecek fonun büyük bir kısmı; mikro alg yatırımları, sera projeleri, güneş enerjisi santrali yatırımları ve işletme sermayesi için kullanılacak. Peki, Arf Bio kaç lot verir, hissesi ne kadar?

ARF BİO HALKA ARZ OLUYOR

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arzında talep toplama işlemleri henüz belli olmadı. Başvuru tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte talep toplama başlayacak. SPK onayı ardından halka arzda belli olan detaylar şöyle:

ARF BİO HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka Arz Fiyatı: 19,50 TL

Pazar: Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Toplam Lot (Pay) Sayısı: 47.000.000 Lot

Halka Arz Büyüklüğü: 1 Milyar TL

Halka Açıklık Oranı: %25,71

ARF BİO KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) tablo henüz açıklanmadı. Halka arz takviminde 'hazırlanıyor' başlığı ile duyurulan şirket yatırımcılarını bekliyor.

