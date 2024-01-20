Kahreden ölüm! Karne aldığı gün annesiyle birlikte hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Arhavi ilçesine bağlı Musazade Mahallesinde meydana geldi. İ.Ö. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarında yürüyen Hülya Külünk ve oğlu Ömer Nazım Külünk'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü kamyonetiyle birlikte çay bahçesine devrildi.

Kaza sonrası bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde anne Hülya Külünk ve oğlu Ömer Nazım Külünk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği, sürücünün de yaralandığı tespit edildi. Yaralı sürücü, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Anne ve oğlunu hayattan koparan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Arhavi Cumhuriyet Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ömer Nazım Külünk'ün sınıfında karne heyecanı yaşadığı fotoğraf ise yürek burktu. İlçeyi yasa boğan kaza sonrası Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, genç yaşta hayatını kaybeden öğrenci Ömer Külünk ve anne için taziye mesajı yayınladı.