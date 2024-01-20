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Giriş Tarihi: 20.1.2024 10:32 Son Güncelleme: 20.1.2024 10:39

Kahreden ölüm! Karne aldığı gün annesiyle birlikte hayatını kaybetti

Artvin’in Arhavi ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan kazada kamyonet sürücüsü, anne ve oğlunu hayattan kopardı. Karne alan  12 yaşındaki öğrenci, annesi ile eve giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü yol kenarında yürüyen anne ve oğluna çarptı. Kazada anne Hülya Külünk (40) ve oğlu Arhavi Cumhuriyet Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ömer Nazım Külünk'e (12) hayatını kaybetti. Çay bahçesine devrilen kamyonette sürücü İ.Ö yaralandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Kahreden ölüm! Karne aldığı gün annesiyle birlikte hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Arhavi ilçesine bağlı Musazade Mahallesinde meydana geldi. İ.Ö. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarında yürüyen Hülya Külünk ve oğlu Ömer Nazım Külünk'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü kamyonetiyle birlikte çay bahçesine devrildi.

Kaza sonrası bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde anne Hülya Külünk ve oğlu Ömer Nazım Külünk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği, sürücünün de yaralandığı tespit edildi. Yaralı sürücü, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Anne ve oğlunu hayattan koparan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Arhavi Cumhuriyet Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ömer Nazım Külünk'ün sınıfında karne heyecanı yaşadığı fotoğraf ise yürek burktu. İlçeyi yasa boğan kaza sonrası Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, genç yaşta hayatını kaybeden öğrenci Ömer Külünk ve anne için taziye mesajı yayınladı.

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Kahreden ölüm! Karne aldığı gün annesiyle birlikte hayatını kaybetti
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