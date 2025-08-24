Arhavi’de uluslararası kültür şöleni

Artvin'in Arhavi ilçesinde Geleneksel Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nin 51.si gerçekleştirildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Korteje Meksika, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Gaziantep Mak Gazidans Spor Kulübü halk dansları ekipleri de katıldı. Meksika'dan gelen ekibin yöresel dansı dikkat çekti. Etkinlikte ,geleneksel hamsili ekmek ve Laz böreği yapma, hızarla odun kesme, tahta biçme ve fındık ayıklama gibi yarışmalar düzenlendi. Gün boyu devam eden yarışlarda aykırı hızarla odun kesme ve tahta biçme yarışmaları gerçekleştirildi.