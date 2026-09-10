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Giriş Tarihi: 10.09.2026 23:37 Son Güncelleme: 10.09.2026 23:54

Arif Ahmet Denizolgun soruşturmasında yeni gelişme: Sosyal medya paylaşımlarına soruşturma açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili sosyal medyada gerçeğe aykırı ve manipülatif içerikler yayımlayan kişiler hakkında resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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AA
Arif Ahmet Denizolgun soruşturmasında yeni gelişme: Sosyal medya paylaşımlarına soruşturma açıldı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, eski Ulaştırma Bakanı Denizolgun'un 7 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşen vefatına ilişkin yürütülen soruşturma hakkında, "TR 7 24" isimli sosyal medya kanalında gerçeğe aykırı, manipülatif ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte içerikler yayımladığının tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu içerikleri hazırlayan, yayımlayan ve yayan kişi veya kişiler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "217/A" maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Soruşturma kapsamında, sosyal medya yayınında yer alan ifadelerin tespiti, bu ifadelerde bulunan kişi veya kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin belirlenmesi ile gerekli adli işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

#ARİF AHMET DENİZOLGUN #TÜRK CEZA KANUNU #İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #BAKIRKÖY

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Arif Ahmet Denizolgun soruşturmasında yeni gelişme: Sosyal medya paylaşımlarına soruşturma açıldı
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