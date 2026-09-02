Yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken bir TIR'ın dorsesinde yakalanan YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı. "Cumhurbaşkanına hakaret" nedeniyle 6 Aralık'ta tutuklanan Kocabıyık, 66 gün tutuklu kaldıktan sonra 9 Şubat'ta yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edilmişti. Kocabıyık, bu olaydan önce de tamamı "Cumhurbaşkanına hakaret"ten 7 Mayıs 2025'te tutuklanmış, 14 Mayıs'ta tahliye edilmişti. İtiraz üzerine ikinci kez tutuklanan Kocabıyık, 24 Haziran 2025'te tahliye edilmişti.

İŞE GİTMEDEN MAAŞ ALDI

Akdeniz Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan, ardından 2020'de CHP'li Semih Esen'in başkan olduğu dönemde Konyaaltı Belediyesi'nde çalışmaya başlayan Kocabıyık, yaklaşık 8 ay çalışmadan maaş alma ve "ATM personeli" olmasıyla gündeme gelmişti. 2023'te İYİ Parti'nin Antalya listesinden milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Kocabıyık'a, dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından 28 Nisan 2026'da parti rozeti takıldı. Tepkiler üzerine ise üyelik işlemleri durduruldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör