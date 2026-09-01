Arif Kocabıyık’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! “Yurt dışı yasağım olduğu için…”

"MUHAMMED'İN SÖZÜNE BAKARAK GİTMEK İSTEDİM"

Hakkındaki adli kontrol kararının bulunduğunu kabul eden Arif Kocabıyık, 2018 yılından bu yana bu işi yaptığını ve daha sonra sokak röportajlarını bırakarak gezi videoları çekmeye başladığını söyledi.

Kocabıyık, "Artık yurt dışında da gezi videoları düzenlemek istiyordum. Yurt dışı yasağım olduğu için bir anda karar vererek burada tanıdığım Muhammed isimli bir kişinin sözüne bakarak gitmek istedim." dedi.