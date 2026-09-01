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Giriş Tarihi: 1.09.2026 19:21 Son Güncelleme: 1.09.2026 20:03

Arif Kocabıyık’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! “Yurt dışı yasağım olduğu için…”

Yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık Bulgaristan'a çıkmaya çalışırken tır dorsesinin altında yakalandı. Kocabıyık’ın tutuklanmasının ardından, savcılık ifadesi ortaya çıkarken, tırın altına girme kararının nasıl geliştiğini anlattı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA Yaşam
Arif Kocabıyık’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Yurt dışı yasağım olduğu için…
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Kapıkule'de Bulgaristan'a geçmek üzere gelen bir tırın dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık, tutuklanarak Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Kocabıyık'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Arif Kocabıyık, ifadesinde yurt dışında gezi videoları çekmek istediğini belirterek tırın altına girme kararının nasıl geliştiğini anlattı.

BULGARİSTAN'A GİDEN TIRDA YAKALANDI

Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı devam eden Kocabıyık'ın, Bulgaristan'a çıkış yapmak amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği ve bu şekilde sınırı geçmeye çalıştığı belirlendi.

NEREYE KAÇACAKTIN" SORUSUNA PES DEDİRTEN CEVAP

Gazetecilerin "Nereye kaçacaktın?" sorusuna Kocabıyık, pişkin bir şekilde "Anamur" diye yanıt verdi.

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"MUHAMMED'İN SÖZÜNE BAKARAK GİTMEK İSTEDİM"

Hakkındaki adli kontrol kararının bulunduğunu kabul eden Arif Kocabıyık, 2018 yılından bu yana bu işi yaptığını ve daha sonra sokak röportajlarını bırakarak gezi videoları çekmeye başladığını söyledi.

Kocabıyık, "Artık yurt dışında da gezi videoları düzenlemek istiyordum. Yurt dışı yasağım olduğu için bir anda karar vererek burada tanıdığım Muhammed isimli bir kişinin sözüne bakarak gitmek istedim." dedi.

NE OLMUŞTU?

Arif Kocabıyık, Edirne Kapıkule Gümrük Sahası'nda Bulgaristan'a geçmek üzere hareket eden bir tırın dorsesinin altında gizlenmiş halde yakalanmıştı.

Yapılan kontrolde Kocabıyık'ın yanında İran uyruklu S. P. S. de tespit edilmişti. Kocabıyık hakkında, Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlenmişti.

Olayın ardından Kocabıyık ile tır sürücüsü M. A. gözaltına alınırken, S. P. S. İl Göç İdaresine teslim edilmişti.

#ARİF

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Arif Kocabıyık’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! “Yurt dışı yasağım olduğu için…”
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