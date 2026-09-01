Arif Kocabıyık’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! “Yurt dışı yasağım olduğu için…”

Kapıkule'de Bulgaristan'a geçmek üzere gelen bir tırın dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık, tutuklanarak Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Kocabıyık'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Arif Kocabıyık, ifadesinde yurt dışında gezi videoları çekmek istediğini belirterek tırın altına girme kararının nasıl geliştiğini anlattı.
BULGARİSTAN'A GİDEN TIRDA YAKALANDI
Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı devam eden Kocabıyık'ın, Bulgaristan'a çıkış yapmak amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği ve bu şekilde sınırı geçmeye çalıştığı belirlendi.
"MUHAMMED'İN SÖZÜNE BAKARAK GİTMEK İSTEDİM"
Hakkındaki adli kontrol kararının bulunduğunu kabul eden Arif Kocabıyık, 2018 yılından bu yana bu işi yaptığını ve daha sonra sokak röportajlarını bırakarak gezi videoları çekmeye başladığını söyledi.
Kocabıyık, "Artık yurt dışında da gezi videoları düzenlemek istiyordum. Yurt dışı yasağım olduğu için bir anda karar vererek burada tanıdığım Muhammed isimli bir kişinin sözüne bakarak gitmek istedim." dedi.
NE OLMUŞTU?
Arif Kocabıyık, Edirne Kapıkule Gümrük Sahası'nda Bulgaristan'a geçmek üzere hareket eden bir tırın dorsesinin altında gizlenmiş halde yakalanmıştı.
Yapılan kontrolde Kocabıyık'ın yanında İran uyruklu S. P. S. de tespit edilmişti. Kocabıyık hakkında, Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlenmişti.