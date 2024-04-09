Arife gününde şehitlerine koştular

Şehit aileleri ve yakınları Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklere akın etti. İstanbul'da erken saatlerden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri mezar başlarında dua edip Kuran-ı Kerim okudu. Kimi aile mezarları temizleyip çiçek bırakırken, kimi de mezar taşlarındaki fotoğrafları okşadı. Şehit olan oğlunu ziyarete gelen Fevzi Canik, "29 sene ağustosta bitecek ama daha dün gibi o acılar insanın içinden çıkmıyor. Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi. Şehit olan amcasını ziyarete gelen Kadir Günendi de "Van'da görevliydi, yarbaylık rütbesini yeni almıştı, Bitlis'ten görev dönüşü 1993'te şehit oldu. Bayramlarda ziyaretine sürekli geliyoruz.Unutamıyoruz biz" diye konuştu. İzmir'deki şehit yakınları ise Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etti. Buruk geçen ziyaretlerde yakınları, şehitlerin kabirlerini temizleyerek çiçekler bıraktı. Tezkeresine 7 gün kala Alaybey Tersanesi'nde meydana gelen kazada 23 yaşında şehit olan Er Yavuz Arslan'ın annesi Neşe Arı, "Her gün biz de ölüyoruz, bayram bir gün önce gelip mezarının üstünü temizliyoruz, bayram sabahı gelip toprağına sarılıyorum. Benim hiç bayramım yok" dedi. Ankara'daki Cebeci Askeri Şehitliği'nde, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 2016'da şehit olan oğlu Volkan Külekçi'nin mezarını ziyarete gelen Haşmet Külekçi, "Oğlumuzla hasret gideriyoruz. Burada huzur buluyoruz, oğlumla konuşuyoruz. Şehitlik mertebesi başka şeylere benzemiyor, çok gururluyuz" dedi.