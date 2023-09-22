Arıza yok, şoför uyudu!

Geçen şubat ayında Sefer B. idaresindeki İETT otobüsü, Bahçelievler D100 karayolunda kaldırıma çıkarak durakta bekleyen yolculara çarpmıştı. Kazada fiziksel engelli Hikmet Kaya (51) ve Azerbaycan uyruklu Ahmad Rzayev (52) hayatını kaybederken, Fehim A. (53), Rıza K. (60), İbrahim Ethem Ş. (42) ve Samil R. (59) de yaralanmıştı. Sanık şoför B. ifadesinde, "Kaza öncesi bir anda gözlerim karardı. Gözlerimi açtığımda olay son bulmuştu. Tansiyon hastasıyım ama o gün tansiyon ilacımı kullanmadım.Kaza öncesi ve sırasında uyumuyordum" demişti. Kazanın ardından 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanan şoför Sefer B. hakkında savcılık 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istedi. İddianameye giren bilirkişi raporunda ise otobüsün fren sistemi dahil herhangi bir arızasının bulunmadığı bildirilirken, incelenen kamera kayıtlarında da şoför Sefer B.'nin net bir şekilde uyuduğu için direksiyon hâkimiyetini kaybettiğinin görüldüğü ifade edildi.