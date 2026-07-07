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Giriş Tarihi: 7.07.2026 13:01

Arızalı araç yol kenarına bıraktığı jantla zincirleme kazaya neden oldu

İstanbul Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda arıza nedeniyle sol şeritte duran hafif ticari aracın sürücüsünün diğer araçları uyarmak için yola bıraktığı jantı gören otomobilin sürücüsü yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen elektrikli otomobil ile polis aracının da çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Arızalı araç yol kenarına bıraktığı jantla zincirleme kazaya neden oldu
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Kaza, saat 20.00 sıralarında Beylikdüzü D-100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. Arıza nedeniyle sol şeritte duran 34 PRA 694 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, diğer sürücüleri uyarmak amacıyla yol üzerine jant bıraktı. Bu sırada 34 BVT 902 plakalı otomobilin sürücüsü, yoldaki jantı farkederek yavaşladı. Arkadan gelen 34 CEM 219 plakalı elektrikli otomobil ise önündeki araca çarptı. Kazanın ardından aniden duran araçları fark edemeyen polis aracıda elektrikli otomobile arkadan çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Polis ekipleri kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen elektrikli otomobilin sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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Arızalı araç yol kenarına bıraktığı jantla zincirleme kazaya neden oldu
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