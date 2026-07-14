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Giriş Tarihi: 14.07.2026 14:39

Arızalı kamyon için yola bırakılan tuğla zincirleme kazaya neden oldu

İstanbul Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda arızalanan hafriyat kamyonu için yola bırakılan tuğlaya çarpan otomobil harfiyat kamyonuna arkadan çarptı. Meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası sürücü Metin Sayılı hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Arızalı kamyon için yola bırakılan tuğla zincirleme kazaya neden oldu
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Zincirleme kaza sabah erken saatlerinde saat 06.40 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Mahmutbey-Atatürk Havalimanı Bağlantı Yolu Basın Ekspres mevkisinde meydana geldi. Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran hafriyat kamyonunun şoförü, aracın fark edilmesi amacıyla yola tedbir olarak tuğla bıraktı.

Aynı yönde seyreden Metin Sayılı yönetimindeki hafif ticari araç tuğlaya çarptı. Çarpmanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, emniyet şeridinde bekleyen hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araca, arkadan gelen Fatih D. yönetimindeki hafif ticari araç da çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Metin Sayılı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Sayılı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Arızalı kamyon için yola bırakılan tuğla zincirleme kazaya neden oldu
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