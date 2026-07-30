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Giriş Tarihi: 30.07.2026

Arjantinli Eva Gaziantep'te Müslüman oldu

Arjantinli Eva Gaziantep’te Müslüman oldu
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Arjantin'den Gaziantep'e gelerek Muhammet Bektaş ile hayatını birleştiren Eva Bektaş, aldığı ikiz bebek müjdesinin ardından Müslüman olmaya karar verdi. Arjantinli Eva Bektaş, bir süre önce tanıştığı Suriyeli Muhammet Bektaş ile Gaziantep'te dünyaevine girdi. Çift evliliklerinin birinci yılını geride bırakırken, ikiz bebek beklediklerini öğrendi. Hayatlarının en mutlu haberlerinden birini alan Eva Bektaş, Müslüman olmaya karar verdi. Eva Bektaş, Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından yapılan ihtida töreni ile Müslüman oldu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Arjantinli Eva Gaziantep'te Müslüman oldu
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