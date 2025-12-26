Arka koltuktan direksiyona geçti: Bir gencin ölümüne neden oldu! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

"KAMERAYI İNCELEDİĞİMİZDE GÖRDÜK"

Akaryakıt istasyonu sahibi Onur Kobya, yaptığı açıklamada "Gece saatlerinde bir araç istasyona yanaştı. Sürücü araçtan inerek markete girdi. Sonrasında bir anda araç çıkış yaptı. Şöför dışarı çıktığında "Arabam yok deyince kameralara baktık. Kamerayı incelediğimizde araçtaki başka bir kişinin arabayı alıp gittiğini gördük. Akaryakıt çalışanları şaka olduğunu düşünmüş çünkü arabayı alan kişi araçtaki arkadaşıydı. Baktık ki durum ciddi polise bilgi verdik. Aracı çalınan sürücü de istasyona gelen başka bir araçla gitti. Bir kaza olmuş çok üzüldük" ifadelerini kullandı.

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil motosiklete çarptı, 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video