ARKA SOKAKLAR 727. BÖLÜM İZLEME EKRANI: "Cevher, Ali'nin Doktorunu Kaçırıyor!" Arka Sokaklar son bölüm tamamı izle

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Herkes heyecanla polislerin içinde olduğu minibüsün tahliye edilmesini beklemektedir. Ali'nin Pınarla iletişim kurması Yağız'ı rahatsız eder. Diğer yandan Ali'nin yeni doktoru Yeliz tedaviyi sürdürmektedir. Sude'nin sırra kadem basması Barış'ı endişelendirmiştir. Merve ise bu durumdan sıkılmaya başlar. Rami hapisten çıkmıştır. Cevher ve manevi oğlu Balaban onun peşine düşer…