Arka Sokalar bu akşam var mı yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak Kanal D yayın akışı

Kanal D’de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Yılbaşı haftası nedeniyle yayın takviminde yaşanan değişiklikler sonrası yeni bölümün yayın akışında yer almaması dikkat çekti. İzleyiciler, “Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman?” sorularına yanıt arıyor. İşte, Arka Sokaklar 734. yeni bölüm tarihi...

Arka Sokaklar dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Yılbaşı haftası nedeniyle Kanal D yayın akışında değişiklikler yaşanırken, dizinin yeni bölümünün ekrana gelmemesi soru işaretlerini artırdı. Peki, Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman?

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü bu hafta izleyiciyle buluşmayacak. 2 Ocak 2026 Cuma akşamı, dizinin normal yayın saatinde Pi'nin Yaşamı filmi ekrana gelecek.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın 734. bölümünün, 9 Ocak 2026 Cuma günü izleyiciyle buluşması bekleniyor.

2 OCAK 2026 KANAL D TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Pi'nin Yaşam

22.45 300 Spartalı

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem serbest bırakılır. Ama bundan sonra Candan'ın gözü üzerinde olacaktır. Ali, Efe'ye ulaşamaz. Cevher çocuğu alıkoymuştur. Tüm ekip Efe'yi kurtarmak için seferber olur. Ali ise bu durumdan kendini sorumlu tutmaktadır ve sorunu kendi yöntemleriyle çözecektir.

