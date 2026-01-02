Arka Sokalar bu akşam var mı yok mu? Kanal D yayın akışı ile Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi

Arka Sokaklar dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Yılbaşı haftası nedeniyle Kanal D yayın akışında değişiklikler yaşanırken, dizinin yeni bölümünün ekrana gelmemesi soru işaretlerini artırdı. Peki, Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü bu hafta izleyiciyle buluşmayacak. 2 Ocak 2026 Cuma akşamı, dizinin normal yayın saatinde Pi'nin Yaşamı filmi ekrana gelecek.
07:00 Yabancı Damat
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Pi'nin Yaşam
22.45 300 Spartalı
Adem serbest bırakılır. Ama bundan sonra Candan'ın gözü üzerinde olacaktır. Ali, Efe'ye ulaşamaz. Cevher çocuğu alıkoymuştur. Tüm ekip Efe'yi kurtarmak için seferber olur. Ali ise bu durumdan kendini sorumlu tutmaktadır ve sorunu kendi yöntemleriyle çözecektir.