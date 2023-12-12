Arkadan Konuşanlara Sözler - Yazarlardan, Şairlerden, Yüzüne Gülüp Arkandan Konuşanlar İçin Sözler

Düşmanlık ve kıskançlık amacıyla dedikodu yapanların karakterlerini gözler önüne serdiği için arkadan konuşanlara sözler oldukça manidardır. Dedikodu, çoğunlukla gerçeği yansıtmayan laflardan oluşur ve bunlar bazen iftira da içerir. Bir insana çamur atmaya çalışmak, o kişiden önce bunu yapanın kirlenmesine neden olur. Yazarlardan, şairlerden, yüzüne gülüp arkandan konuşanlar için sözler ise onları tanımaya yardımcı olur.

Arkadan Konuşanlara Sözler Neler?

Dedikodu ve arkadan konuşmak, ahlaka uygun olmayan davranışlar arasında bulunur. Çünkü ahlaklı bir insanın, başkalarının kusurları hakkında ileri geri konuşması ve bunları açığa çıkarması oldukça yanlıştır. Bir insan, dedikodu yapmasa da bunu yapanların yanında kaldığı sürece onların yanlışına ortak olur. Bundan dolayı, bu tip insanlara karşı mesafeli olmak için onları iyi tanımak gerekir. Tarih boyunca birçok filozof ve edebiyatçı, arkadan konuşanlar hakkında birtakım fikir ortaya atmıştır. Bu ahlaksız davranıştan özdeyişlerinde sıkça bahsetmişlerdir. Onların esas amacı, hem arkadan konuşanları yermek hem de bu eylemi yapmayanları dikkatli davranmaları konusunda uyarmaktır. Arkadan konuşanlara dair yazarların, şairlerin ve İslam alimlerinin sarf ettiği bazı cümleler ise şu şekildedir:

"BaşkaIarının günahIarıyIa, aziz oIamazsın." - Anton P. Çehov

"Başkalarının dedikodusunu yapan bir gün senin de dedikodunu yapar." - Frank Sherkani

"Dünyada kendi hakkında konuşulmaktan daha kötü bir şey vardır: Kendi hakkında konuşulmamak." -Oscar Wilde

"Aldırma söylenenlere: Varsın görenler seni bir ot sansın. Sen gül ol da uğruna ötmeyen bülbül utansın." - Hz. Mevlana

"Gıybet nedir bilir misiniz? Kardeşini onun hoşlanmadığı bir vasıfla anmandır." - Hz. Muhammed

"Duydum ki gıybetimi yapmışsın yüzüme söylemekten kaçmışsın benim gibi bir acizden korkmuş Allah'tan korkmamışsın." - Hz. Mevlana

"Gıybet eden ve dinIeyen, günahta ortaktırIar." - Hadis-i Şerif

"Ne söylediğini kime söylediğini ve ne zaman söylediğini unutma." - Hz. Ebubekir

"Üç kişinin gıybeti oImaz. BunIar: nefsinin arzuIarına uyanIar, fıskını iIan edenIer, zaIim hükümdarIar." - Hasan-ı Basri

"Bir kimse kendisinin ne olduğunu bildikten sonra, kendisini bilmeyenlerin onun hakkında söylemekte oldukları sözlerin onun nazarında hiçbir önemi ve etkisi yoktur." -İbn-i Sina

"Dedikodu, basit ruhIu insanIarın eğIencesidir."- Pierre CorneiIIe

"Dedikodu küçük bir tüyü beş tavuk yapabilir."- Hans Christian Andersen

"Kusursuz olsaydık, başkalarının kusurlarını bulup çıkarmaya bu kadar meraklı olmazdık." - F. Rochefaucauld

"Gıybet kanser gibidir, girdiği vücut iflah olmaz." - A.Arvasi

"Kişiyi iyi tanırsan kimseyi inandıramazsın. Ama kötülersen herkesi inandırırsın." - John Draper