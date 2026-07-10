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Giriş Tarihi: 10.07.2026

Arkadaş kavgası ölümle bitti

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Arkadaş kavgası ölümle bitti
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Arnavutköy'de yaşları 19 olan 4 kişilik bir arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ahmet Keleş, F.K. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Ahmet Keleş'e yaptığı ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ahmet Keleş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın ardından K.D., F.K. ve E.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, bıçağı kullanan F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay yerinde bulunan K.D. ve E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ARNAVUTKÖY

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Arkadaş kavgası ölümle bitti
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