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Giriş Tarihi: 20.3.2023

Arkadaş kazığı

ARZU KAYA ARZU KAYA
Arkadaş kazığı
İstanbul Tuzla'da eşiyle yaşadığı tartışma sonrası arkadaşının evine yerleşen Soner G., arkadaşı tarafından soyuldu. İddiaya göre olay şöyle gelişti. Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle evi terk eden Soner G. (25), 4 aydır tanıdığı arkadaşı Yusuf E.'nin evine yerleşti. Soner G. bir sabah kalkıp montunu ve cüzdanını göremeyince şaşkına uğradı. Dahası evin kapısı da üzerine kilitliydi. Soner G. her yerde arkadaşı Yusuf E.'yi aradı ancak hiçbir yerde bulamadı. Telefonla ulaştığı arkadaşı "birazdan geleceğim" dese de uzunca süre gelmeyince çilingir yardımıyla evden çıkmayı başardı. Arkadaşını son bir umut evden kurtulunca da arayan Soner G., yine ulaşamayınca savcılığa gidip şikayetçi oldu. Soner G., "Montumda cüzdanım, cüzdanımda 3 bin 650 lira param vardı. Banka kartlarım ve kimliklerim de bulunmaktaydı. Özel bilgilerim de elinde" dedi. İfadesi alınan Yusuf E. ise arkadaşının montunu her zaman giydiğini, olay günü montu alıp gittiğini ancak eşyaları almadığını öne sürdü. Montu takside unuttuğunu söyleyen Yusuf E., suçsuz olduğunu iddia etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise taraflar arasındaki yazışmaların mağdur adamın şikayetini doğruladığını belirtti. Yusuf E. hakkında, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 10 yıla kadar hapsini istedi.

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