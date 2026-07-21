Arkadaş kurbanı oldu! Saçına ’Somon DNA’ yaptırdı kabusu yaşadı: Talihsiz kadın soluğu mahkemede aldı!

"İŞLEMİ BEN YAPMADIM!"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma tamamlandı Şüpheli Şeyma Y., savcılıktaki ifadesinde, Şişli'de bir klinikte çalıştığını Elif C.'nin kendisini ziyaret ettiğini, somon dna uygulamasının alerjen bir içerik olduğunu işlemi kendisinin yapmadığını ileri sürdü.