Haberler Yaşam Haberleri Arkadaş kurbanı oldu! Saçına 'Somon DNA' yaptırdı kabusu yaşadı: Talihsiz kadın soluğu mahkemede aldı!
Giriş Tarihi: 21.07.2026 08:53 Son Güncelleme: 21.07.2026 09:30

Arkadaş kurbanı oldu! Saçına 'Somon DNA' yaptırdı kabusu yaşadı: Talihsiz kadın soluğu mahkemede aldı!

Elif C., İstanbul’da tanıştığı bir kişinin kliniğinde saçlarına yaptırdığı ‘somon dna’ işlemi yüzünden adeta kabusu yaşadı. Şüpheli Şeyma Y., tarafından uygulanan enjeksiyon işleminden sonra Elif C.’nin saçlarındaki şişlikler olup geçmek bilmedi. Ruhsatsız işlem yapan şüpheli hakkında mağdur kadın şikayetçi oldu. Savcılık tarafından şüpheli Şeyma Y.,hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Armağan YILMAZ Armağan YILMAZ Yaşam
Arkadaş kurbanı oldu! Saçına ’Somon DNA’ yaptırdı kabusu yaşadı: Talihsiz kadın soluğu mahkemede aldı!
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Elif C., (37) bir arkadaş ortamında Şeyma Y. (40) ile tanıştı. Şeyma Y., sağlık sektöründe güzellik bakım konularında çalıştığını Elif C.'ye söyledi. Zaman içinde arkadaşlık ilişkilerine güvenen Elif C., geçtiğimiz yıl İstanbul Şişli'de bir klinikte Şeyma Y.'ye işlem yaptırdı. Şeyma Y., 'somon dna' olarak adlandırılan işlemi enjeksiyon ile Elif C.'nin saçlı derisine uyguladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saçlı derisinde şişlikler oluşan Elif C. Şişliklerin geçmemesi üzerine hastanenin yolunu tuttu. Uygulama yapan şüpheli Şeyma Y.'nin ısrarla uygulanan ilacın fotoğraflarını göndermemesi üzerine Elif C., şahıstan şüphelendi. Şüpheliye ulaşamayan mağdur şahıs kendisine ruhsatsız işlem yapan kişi hakkında şikayetçi oldu. Savcılık tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

"İŞLEMİ BEN YAPMADIM!"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma tamamlandı Şüpheli Şeyma Y., savcılıktaki ifadesinde, Şişli'de bir klinikte çalıştığını Elif C.'nin kendisini ziyaret ettiğini, somon dna uygulamasının alerjen bir içerik olduğunu işlemi kendisinin yapmadığını ileri sürdü.

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Hazırlanan iddianamede şüpheli Şeyma Y.'nin müşteki Elif C.'ye 'Dna egzazomu 18 peptit b vitamin kombinasyonu başka hiçbir şey içinde yok' şeklinde mesaj attığı ifade edildi.

5 YIL HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Şeyma Y. isimli şahsın tıp doktoru ünvanı olmadığı halde işlem uyguladığı, suçun meydana geldiği kaydedildi. Şüpheli Şeyma Y., hakkında 'Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 25. Maddeleri' suçu kapsamında 5 yıl hapsi istendi. Mahkeme ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #ŞİŞLİ

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Arkadaş kurbanı oldu! Saçına 'Somon DNA' yaptırdı kabusu yaşadı: Talihsiz kadın soluğu mahkemede aldı!
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