Arkadaşa Eğlenceli ve Komik Doğum Günü Mesajı Seçenekleri

Yaş günleri arkadaşa verilen önemi göstermek için harika fırsatlardan biridir. Eğlenceli ve komik doğum günü mesajı seçenekleri ile hem iyi dileklerde bulunmak hem de birlikte geçirdiğiniz güzel anları anmak mümkündür. Bu tarz mesajlar bu özel günü unutulmaz ve değerli kılmanın en güzel yollarındandır.
Arkadaşa Eğlenceli Doğum Günü Mesajı Seçenekleri
- Bugün senin günün, her zaman maruz kaldığımız tuhaflıklarını görmezden geliyoruz. İyi ki doğdun canım arkadaşım.
- Seninle saçmalamayı çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun.
- Ciddiyet başkalarına kalsın, biz boş sohbetlerimize devam edelim. Yeni yaşın sana bol kahkaha getirsin.
- Yeni yaşında sana akıl bana sabır diliyorum. Doğum günün kutlu olsun canım.
- Bir seninle dostluğumuzu seviyorum, bir de kimsenin "akşam ne yapıyoruz" demediği günleri.
- Seninle vakit geçirmek beynin kısa bir süreliğine susması gibi, iyi ki varsın.
- Hayatta bazı insanlar yorsa da sen mola gibisin, doğum günün kutlu olsun.
- Seninle saçmalamayı hiçbir şeye değişmem, belki biraz düşünürüm. İyi ki doğdun.
Arkadaşa Komik Doğum Günü Mesajı Seçenekleri
- Hayatta çoğu insan enerjimizi düşürüyor ama sen priz gibisin, iyi ki varsın.
- Hayat çok zor ama sen ekstra zorlu çıkarmıyorsun, çok şükür.
- Seninle birlikteyken mantık aramıyoruz ya, en çok onu seviyorum. Doğum günün kutlu olsun.
- Sende muhabbet hiç bitmez, saatler geçer, gülmek yetmez.
- Sen varsan ortam tamam, gerisi sadece detay.
- Seninle muhabbet tam karar, ne fazla ciddi ne de boş laf var.