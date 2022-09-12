Arkadaşını kurtardı kendisi hayatını kaybetti

Sultangazi'deki Alibey Baraj Gölü'ne yasak olmasına rağmen yüzmek için giren iki arkadaştan Eyüp E. G. (11), bir süre sonra çırpınmaya başladı. Bunu gören arkadaşı Mehmet D. (15), boğulmak üzere olan Eyüp E. G.'yi kıyıya kadar ulaştırmayı başardı ancak kendisi suda kayboldu. Çevredeki vatandaşlar Eyüp E. G.'nin yardım istemesi üzerine sudan çıkardıkları Mehmet D.'nin hareket etmediğini görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet D.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.