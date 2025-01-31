Arkadaşını öldürdü müebbet aldı

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen karar duruşmasında arkadaşı Hüseyin Türkan'ı av tüfeğiyle öldüren Sezer A. tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevinden Jandarma ekiplerince duruşma salonunda hazır edildi. Mahkemeye ölen Hüseyin Türkan'ın avukatı katılırken sanık avukatı rahatsızlığından dolayı Barodan avukat tayin edildi.

"CEZALANDIRMA TALEBİN VAR NELER SÖYLEYECEKSİN?"

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı duruşmada hazır edilen sanık Sezer A, Tasarlayarak Kasten Öldürme suçundan Alanya Cumhuriyet Savcılığınca, Cezalandırma talebin var neler söyleyeceksin? sorması üzerine sanık Sezer A., "Bir şey söyleyeceğim yoktur" dedi.

MAKTUL AVUKATI CEZALANDIRILSIN

Öldürülen Hüseyin Türkan'ın avukatı tutuklu sanık Sezer A. cezalandırılmasını ve tutukluluğuna devam kararı verilmesini talep etti.

SANIK AVUKATI SÜRE TALEP ETTİ

Barodan tayin edilen sanık avukatı, "Bu mahkemenin avukat arkadaşım rahatsızlığından dolayı ben tayin edildim mütalaaya kabul etmiyorum çünkü bu olayla ilgili avukat arkadaşım sözlü savunma yapacaktı. Süre verilmesini talep ederim" dedi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti arkadaşı Hüseyin Türkan'ı öldüren Tutuklu sanık Sezer A. tüfekle tasarlayarak Kasten Öldürme suçundan Müebbet Hapisle cezalandırılmasına 29 ve 62 madde uygulanmayarak tutukluluğuna devam kararı verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya'nın Çamlıca Mahallesi'nde 14 Mart 2023 tarihinde tartıştığı arkadaşı Hüseyin Türkan'ı (19) av tüfeğiyle vurarak öldüren, kendisini de tüfekle yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan S.A. (21) yakalandıktan sonra tedavi altına alındığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 58 gün sonra ambulansla sedye üzerinde adliyeye getirildi.

TEDAVİ SÜRECİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

11 Mayıs 2023 tarihinde sedye üzerinde sağlıkçıların gözetiminde savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan S.A. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. S.A. hastanedeki tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.