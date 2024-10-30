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Giriş Tarihi: 31.10.2024

Arkadaşını pompalı tüfekle başından vurdu

Arkadaşını pompalı tüfekle başından vurdu
Eskişehir'de Erkan Şalt (30), tartıştığı arkadaşı Okan E. tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü. Olay, sabah saatlerinde Tepebaşı ilçesi Kartal Tepesi Sokak'taki 4 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Erkan Şalt, Okan E., O.A. ve H.K. iddiaya göre; sohbet ettikleri sırada tartışma çıktı. Okan E., evde bulunan pompalı tüfekle Şalt'ı başından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şalt'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Okan E., O.A. ile H.K. isimli kadın gözaltına alınırken, cenaze Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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Arkadaşını pompalı tüfekle başından vurdu
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