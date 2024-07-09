Kavga ettiği arkadaşını başına taşla vurarak öldürdü

Olay, merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi Pancarlı Sokak'ta meydana geldi. İki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle D.E. yerden aldığı taş ile Yunus Taş'ın kafasına vurarak olay yerinden kaçtı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yunus Taş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Taş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube ekipleri ise D.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.