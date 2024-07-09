Haberler Yaşam Haberleri Kavga ettiği arkadaşını başına taşla vurarak öldürdü
Giriş Tarihi: 9.7.2024 12:59 Son Güncelleme: 9.7.2024 13:20

Kavga ettiği arkadaşını başına taşla vurarak öldürdü

Elazığ’da çıkan kavgada kafasına taşla vurulan 27 yaşındaki Yunus Taş hayatını kaybetti.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Kavga ettiği arkadaşını başına taşla vurarak öldürdü

Olay, merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi Pancarlı Sokak'ta meydana geldi. İki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle D.E. yerden aldığı taş ile Yunus Taş'ın kafasına vurarak olay yerinden kaçtı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yunus Taş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Taş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube ekipleri ise D.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kavga ettiği arkadaşını başına taşla vurarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA