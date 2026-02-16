Arkadaşının aracında vurularak can vermişti: 3 kişi tutuklandı!

Olay, 12 Şubat günü Yaylalı Mahallesi Cerenler Sokak'ta meydana geldi. Hasan Çakmak, arkadaşı S.B.'nin (33) sürücülüğünü yaptığı hafif ticari araçla seyir halindeyken tabancayla ateş edildi. Aracın yolcu konumundaki Hasan Çakmak vurularak, ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Hasan Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çakmak'ın cenazesi Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.
TUTUKLANDILAR
Olayın ardından çalışma başlatan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.A.K., S.B. ve F.İ.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.