Arkadaşının aracında vurularak can vermişti: 3 kişi tutuklandı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen olayda, Hasan Çakmak arkadaşının aracında yolcu olarak seyahat ettiği sırada tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Yapılan çalışmalar kapsamında 3 kişi kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

Olay, 12 Şubat günü Yaylalı Mahallesi Cerenler Sokak'ta meydana geldi. Hasan Çakmak, arkadaşı S.B.'nin (33) sürücülüğünü yaptığı hafif ticari araçla seyir halindeyken tabancayla ateş edildi. Aracın yolcu konumundaki Hasan Çakmak vurularak, ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Hasan Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çakmak'ın cenazesi Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

TUTUKLANDILAR

Olayın ardından çalışma başlatan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.A.K., S.B. ve F.İ.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüpheliler ifadelerinin ardından bugün Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Alanya Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

