Arkadaşının bebeğini çalmaya çalışan kadın tutuklandı

Denizli'de yeni doğum yapan Figen Büyükdağ'ın bebeğini poşete koyarak hastaneden kaçırmaya çalışan arkadaşı Tuğçe D.A. (29) yakalandı. Gözaltına alınan genç kadın, "Düşük yaptım. Eşime söyleyemedim. Doğumdan sonra arkadaşımın bebeğini aldım" dedi.Denizli'de yaşayan Figen Büyükdağ (29), Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Yenidoğan Servisi'nde yatan Büyükdağ'ı, önceki gece arkadaşı Tuğçe D.A. (29) ziyarete geldi. Saat 03.00 sıralarında gezdirme bahanesiyle bebeği odadan çıkaran Tuğçe D., battaniyesiyle poşete koyarak uzaklaşmaya başladı. Bu sırada koridordaki bir hasta yakını, poşetteki bebeği fark edince durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Hemen harekete geçen güvenlik görevlileri, Tuğçe D.A.'yı kapıdan çıkmak üzereyken yakaladı.Bebek ailesine teslim edilirken gözaltına alınan Tuğçe D.A., ilk ifadesinde, "Eşime bebeğim olacağını söylemiştim. Ama düşük sonucu kaybettim. Eşime söylemedim. Arkadaşım da doğum yapacağı bebeğe bakamayacağını söyledi. Doğumdan sonra yanına gidip bebeği aldım. Güvenlikler hastaneden çıkarken yakaladı" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D.A. çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.