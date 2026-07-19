Haberler Yaşam Haberleri Arkadaşının elindeki tabanca ateş alınca olanlar oldu: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 19.07.2026 17:49

Arkadaşının elindeki tabanca ateş alınca olanlar oldu: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Düzce'de inşaat işçilerinin kaldığı evde meydana gelen olayda, arkadaşının elindeki tabancanın ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen 20 yaşındaki Yunus Salih Keserci, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Arkadaşının elindeki tabanca ateş alınca olanlar oldu: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
  • ABONE OL

Olay, merkeze bağlı Karaca Mahallesi Volkan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; inşaat işçilerinin kaldığı evde, M.C.U.'nun elindeki tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi, yanında bulunan Yunus Salih Keserci'ye isabet etti.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Keserci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

M.C.U. polis ekiplerince gözaltına alınırken, Yunus Salih Keserci'nin cansız bedeni, otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#DÜZCE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Arkadaşının elindeki tabanca ateş alınca olanlar oldu: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA