Arkadaşının otomobilini izinsiz aldı bir kişiye çarparak öldürdü

Adana'da üniversite öğrencisi İzzet Sefa R. (21) sevgilisi Bahar T. (20) ile birlikte arkadaşlarıyla bir kafede buluşup içki içti. Bahar T., saatin geç olması nedeniyle eve gitmek istedi. İzzet Sefa R., sevgilisini bırakmak için masadaki arkadaşı Ezgi M.'nin otomobilinin anahtarını izinsiz valeden aldı. Alkollü olarak şoför koltuğuna geçen zanlı seyir halindeyken saatine bakmak isteyince kaza yaparak 1 motosiklete 3 de otomobile çarptı. İzzet Sefa R., otomobili ve kız arkadaşını bırakıp olay yerinden kaçarken kaza da ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ziyad S.'ye hastane de yaşamını yitirdi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, "Kız arkadaşımı bırakmak için mekandaki valeden anahtarı aldım. Bahar'ın, Ezgi'ye aracını aldığımızı söylediğini düşündüm. Saate baktığım sırada motosikletliyi görmedim ve çarptım. Olayın şokuyla ve kalabalık olunca kaçtım. Pişmanım" dedi ve tutuklandı.

ARKADAŞININ ARACINI İZİNSİZ ALDI

Kaza, 21 Nisan'da Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Üniversite öğrencisi İzzet Sefa R., sevgilisi Bahar T. ve diğer arkadaşlarıyla bir mekanda buluşup, içki içti. Bir süre sonra Bahar T. eve gitmesi gerektiğini söyleyince, sevgilisi İzzet Sefa R. ile birlikte masadan kalktı. İzzet Sefa R., buluştuğu arkadaşlarından Ezgi M.'nin 01 BBB 83 plakalı otomobilini valeden habersiz bir şekilde alıp, mekandan ayrıldı.

SEVGİLİSİNİ ARAÇTA BIRAKIP KAÇTI

Arkadaşının otomobilini kullanan İzzet Sefa R., kavşakta ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip önce motosikletli Ziyad S.'ye, ardından da 3 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Ziyad S., başını asfalta vurarak ağır yaralandı. Şüpheli İzzet Sefa R. ise otomobili ve sevgilisini bırakıp, yaya olarak kaçtı. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

İlk müdahalesi yapılan yaralılar; Ziyad S. ile otomobil sürücülerinden Yakup Yaşar T. (33) Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ziyad S., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Polisin bilgisine başvurduğu Bahar T., İzzet Sefa R.'nin alkollü olduğunu öne sürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İzzet Sefa R.'yi yakaladı.

SAATE BAKINCA…

Polis merkezine götürülen İzzet Sefa R., ifadesinde, "Kız arkadaşımı bırakmak için mekandaki valeden anahtarı aldım. Bahar'ın, Ezgi'ye aracını aldığımızı söylediğini düşündüm. Saate baktığım sırada motosikletliyi görmedim ve çarptım. Olayın şokuyla ve kalabalık olunca kaçtım. Pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzet Sefa R., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.