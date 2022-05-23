Arkadaşının yardım çığlığına koşan Seval, uçuruma düşüp öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Kumluca ilçesi Karaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce evlenen Seval ve Ali Öncül çifti, dün arkadaşları Recep- Yasemin Sarıcan çifti ile pikniğe gitti. Akşam saatlerinde dönüşe geçen arkadaşlardan Recep Sarıcan, ihtiyacını gidermek için araçtan indi. Yol kenarındaki tel çiti geçen Sarıcan, bir anda dengesini kaybedince uçuruma yuvarlandı. Eşinin düştüğünü fark eden Yasemin Sarıcan'ın yardım çığlıkları üzerine arkadan otomobille gelen Ali- Seval Öncül çifti aracı durdurdu.