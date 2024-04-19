Arkadaşıyla kavga etti kalp krizinden öldü

Konya'da okul bahçesinde arkadaşı ile kavga ettikten sonra baygınlık geçiren 14 yaşındaki Mustafa Yiğit Taşkın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, geçen çarşamba günü merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Yiğit Taşkın, iddiaya göre ders arasında bir arkadaşıyla bahçede kavga etti. Durumu gören öğretmenler araya girerek tarafları ayırdı. Taşkın, bir süre sonra baygınlık geçirdi. İlk müdahale öğretmenlerinin yaptığı Taşkın, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Mustafa Yiğit Taşkın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiği, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.