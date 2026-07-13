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Giriş Tarihi: 13.07.2026

Arkadaşların ölüm randevusu kanlı bitti

Arkadaşların ölüm randevusu kanlı bitti
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Antalya'nın Manavgat ilçesi Denizkent Mahallesi'nde sabah 02.30 sıralarında Ahmet T., arkadaşı Mustafa D.'nin (21) "Arabamın lastiği patladı, yardıma gel" çağrısı üzerine kendi aracıyla verilen adrese gitti. Ahmet T., burada Mustafa D., Ahmet T. (21), Nuri Ç. ve Ali Küçük ile karşılaştı. Olay yerinde şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gece evinden çağrılan Ahmet T., elindeki bıçağı kavga ettiği ruba doğru rastgele salladı.Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giden Ali Küçük'ün (22) boğazı kesilerek yere yığıldı. Ardından Nuri Ç. (16) de aldığı bıçak darbesi ile düştü. İki kişinin yaralandığını gören şüpheli Ahmet T., olay yerinden kaçarak evine gitti. Hastaneye kaldırılan şah damarı kesilen Ali Küçük yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından Ahmet T. babasıyla birlikte polise teslim oldu. Erdoğan ÖZTÜRK / SABAH

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Arkadaşların ölüm randevusu kanlı bitti
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