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Giriş Tarihi: 11.3.2025 17:28

Arkadaşlarıyla buluşmak için evden ayrılmıştı: Mehmet Yüksel cinayetinde 19 şüpheli adliyede!

Diyarbakır'da Mehmet Yüksel arkadaşlarıyla buluşmak için evden ayrıldıktan sonra sırra kadem bastı. Yüksel, yapılan arama çalışmaları sonucu boş bir arazide başından vurulmuş bir şekilde bulundu. Olayla ilgili yapılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA
Arkadaşlarıyla buluşmak için evden ayrılmıştı: Mehmet Yüksel cinayetinde 19 şüpheli adliyede!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Kazancı Mahallesi Aydınlar mezrasında yaşayan Mehmet Yüksel, 1 Mart'ta asker arkadaşlarıyla buluşmak için ayrıldığı evine bir daha dönmedi.

Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp olarak aranan Yüksel'in, 8 Mart'ta, Batman merkeze bağlı Demirbilek köyü mevkisindeki boş bir arazide silahla vurulmuş cesedi bulundu.

Yüksel'in cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen Yüksel, Çınar ilçesine bağlı kırsal Ovabağ Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 9 Mart'ta C.T. (43), A.T. (59), R.Y. (60), K.T. (27), A.Y. (77), N.T.(32), S.T. (48), R.T. (40), N.T. (49), A.T. (39), B.T. (54), Z.T (69), R.T. (40) ve K.T. (28) gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında dün 5 kişi daha yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli, Bismil Adliyesi'ne sevk edildi.

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Arkadaşlarıyla buluşmak için evden ayrılmıştı: Mehmet Yüksel cinayetinde 19 şüpheli adliyede!
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