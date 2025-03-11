Arkadaşlarıyla buluşmak için evden ayrılmıştı: Mehmet Yüksel cinayetinde 19 şüpheli adliyede!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Kazancı Mahallesi Aydınlar mezrasında yaşayan Mehmet Yüksel, 1 Mart'ta asker arkadaşlarıyla buluşmak için ayrıldığı evine bir daha dönmedi.
Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp olarak aranan Yüksel'in, 8 Mart'ta, Batman merkeze bağlı Demirbilek köyü mevkisindeki boş bir arazide silahla vurulmuş cesedi bulundu.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 9 Mart'ta C.T. (43), A.T. (59), R.Y. (60), K.T. (27), A.Y. (77), N.T.(32), S.T. (48), R.T. (40), N.T. (49), A.T. (39), B.T. (54), Z.T (69), R.T. (40) ve K.T. (28) gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında dün 5 kişi daha yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli, Bismil Adliyesi'ne sevk edildi.